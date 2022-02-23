大里草湖溪自行車道健民里段，新增了數個色彩鮮豔的貓頭鷹雕像，已成為健行民眾最新打卡景點。（黃國峰攝）

大里草湖溪自行車道健民里段，新增了數個色彩鮮豔的貓頭鷹雕像，綠油油的山景下，非常亮眼。（黃國峰攝）

草湖溪步道健民段新增貓頭鷹雕像

連日又濕又冷，期待太陽光再現，大里草湖溪自行車道健民里段，新增數個色彩鮮豔的迎賓貓頭鷹雕像，正準備迎接陽光露臉，健民里長林進興指出，健民里位處山腳下，早年常見貓頭鷹，貓頭鷹雕像現身後，再度成為打卡新熱點，歡迎民眾到步道來賞「鷹」又健身。

大里草湖溪自行車道健民里段出現6個巨型貓頭鷹雕像，鮮豔活潑的配色、大大的眼睛讓人直呼好可愛，已成為民眾早晚健走打卡對象，由於放在步道健民里段起點及終點，也被附近民眾稱為迎賓貓頭鷹。

健民里長林進興表示，小時候這裡時常看得見貓頭鷹，近來雖較少見，但有里民指出晨起運動時偶而會看到2隻貓頭鷹在附近覓食，因此把貓頭鷹當成地方特色，在草湖溪自行車道完成後，一直思考如何凸顯地方特色，於是請林碧秀議員幫忙爭取，製作了數個跟人一樣高的貓頭鷹雕像塑造為地方亮點，完成後效果果然不錯，已成為拍照景點之一，未來還會爭取觀景台，讓民眾運動後有地方休息跟賞景。

台中市議員林碧秀指出，接到里長林進興的請求後，積極四處考察貓頭鷹雕像的造型，最遠到過宜蘭，最後在霧峰找到一位工藝師來製作，因為喜歡鮮豔的色彩，再與里長、里民討論後有個雛形，請工藝師來設計，完成後效果還不錯，共製作了6個雕像，有公的也有母的，配上綠油油的山景，相當漂亮。

林碧秀表示，大里草湖溪自行車道分段施工，健民里是第3期，現有第4、5期霧峰區吉峰段即將在4月底完工，從草湖橋頭到電影文化城，總長4點5公里，由於接近朝陽科大，在造景方面更趨年輕化，有「鳥籠」及「LOVE」字造景，完成後整個草湖溪自行車道串連起來，總長超過11公里，有林蔭綠廊、河岸景觀、生態知識區等，將為大里、霧峰帶來更優質的休憩環境。