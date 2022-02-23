三芝櫻花大道花落滿地 ，山櫻花季提前結束（戴上容攝）

三芝三生步道山櫻花目前花況良好（戴上容攝）

受到寒流及華南雲系影響，近日大雨不斷，三芝區知名「櫻花大道」青山路沿二坪頂段、大湖路，這周原先預計將是山櫻花花開盛況，無奈連日大雨打落剛開好的山櫻花，多數山櫻花樹也上了新葉，山櫻花季提前結束，三芝區公所表示，另一品種吉野櫻預計於3月盛開，歡迎民眾到時前來賞花。

新北市三芝區種植超過1萬6千棵各類的櫻花，包括山櫻花、八重櫻、吉野櫻等等，每年春節前後便是櫻花盛開季節，位於三芝區圓山里青山路旁，更是民眾必到的賞櫻站。

然而，今年冬季三芝連日大雨，三芝區知名「櫻花大道」青山路沿二坪頂段、大湖路，這周原預計將是山櫻花花開盛況，卻因大雨打落剛開好的櫻花，櫻花落滿地，花季提前結束，專程前往賞花的民眾撲了空，難掩失落。

位於三芝農會旁「二號倉庫」店長江玉誠表示，今年連日大雨，遊客不來，只剩下掃墓、稀稀落落的遊客來消費，業績較去年銳減一半，現在只能希望下一波三月開的吉野櫻能帶來賞櫻人潮。

三芝區公所表示，今年青山路的花況不如預期，民眾不必過於失望，目前三生步道的八重櫻蓄勢待發，花況良好，另下一波粉嫩吉野櫻，花期估計到三月，到時歡迎民眾來賞花，也提醒民眾若連日下雨，花期可能會提早結束，如果民眾想知道最新花況，可以按讚追蹤臉書FB的「賞花快報」粉絲團。