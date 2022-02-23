陳奇正表示，這是忠孝里的第二座新北綠家園，雖然面積不大，但「麻雀雖小 五臟俱全」，特別感謝忠孝里劉子毓里長的極力爭取，及李翁月娥議員的大力向新北市政府城鄉局爭取經費施作（戴上容攝）

三重忠孝里內海清宮旁有一處國防部機關用地，長期被民眾丟棄傢俱垃圾等，成為里內髒亂點，里民經過都會掩鼻繞道，當地里長劉子毓向新北市議員李翁月娥陳情，歷經3年多、2階段爭取，終於成功取得用地，公所設置花台及體健設施，志工們種植香草植物，社區髒亂點終成小花園。

三重區長陳奇正表示，忠孝里內正義南路89巷內海清宮旁有一國防部機關用地，長期被民眾丟棄傢俱垃圾等，成為里內髒亂點，里民經過此處都繞道而行，劉子毓里長為解決問題，向李翁月娥議員極力爭取綠美化改造，希望透過綠美化改造提供里民休憩新場所。

陳奇正表示，這是忠孝里的第二座新北綠家園，雖然面積不大，但「麻雀雖小 五臟俱全」，特別感謝忠孝里劉子毓里長的極力爭取，及李翁月娥議員的大力向新北市政府城鄉局爭取經費施作，本案總工程費約為151萬元，由城鄉局與公所預算支應，完成後能嘉惠里內近2000名里民，歡迎市民朋友多加利用。

三重區公所指出，近期已將面積僅有100多平方公尺的土地， 設置有草皮、花臺、花架、大轉輪、腹肌板及滑雪機體健設施，園區內種植有蒜香藤、紫色馬纓丹，營造出美麗浪漫的氣氛。

此次改造公所也一併將正義南路89巷的水溝與大同南路78巷水溝銜接，以便排水順暢，減少登革熱的發生，並將此兩巷弄路面刨鋪整平，還在此新北綠家園增設2盞路燈，加強夜間照明。