台南三井outlet近日已開始試營運，計畫將於2月25日盛大開幕，但就有網友在PTT發文抱怨日前前往消費時發生相當不愉快的停車經驗，他到服務台尋求協助，結果人員登記成汽車，又跑了一趟服務台，機器出包加上溝通問題，花了近30分鐘才解決。貼文一出，就有網友表示「這就是試營運。」

有網友抱怨他到台南三井購物的停車體驗 (圖/翻攝PTT)

原PO詳述，於昨(22日)前往三井台南店逛街，準備離開時在繳費機上卻沒有發現機車的停車紀錄，因無法繳費離場，只能去服務台請求員工幫忙登記，沒想到被登記成汽車，需要繳2倍的停車費，這樣來回奔波好幾次，最後客服終於直接開門，讓他得以順利離場，前後總共花費在停車場30分鐘。

原PO最後表示，「不管今天機器出了什麼問題，你們的人員就是訓練不足、無法有效溝通」，原PO也表示並沒有要優惠，只想趕快繳應該要繳的錢後離場，並提醒其他網友有問題一定要跟服務人員確認清楚，才不會像他一樣來回跑，網友最後語重心長的說出「才剛試營運就這些問題，希望快點改進」。

試營運的真締！逛台南三井Outlet「遭困停車場30分鐘」 網笑：感謝白老鼠。(圖/截自PTT)

貼文一出，網友認為這就是「試營運的本質」，紛紛表示：「試營運就是要除bug呀，你幫忙找到而已」、「試營運感謝您的貢獻啊」、「試營運，你幫忙試到問題了」、「這就是試營運啊XD 現在去就是當一隻小白鼠」、「感謝貢獻一件Case」，給原PO補血，至少最後還是順利出去了，也期許台南三井outlet能夠在開幕前將消費者所遇問題一次解決，給予顧客最佳的消費體驗。