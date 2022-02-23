烏克蘭軍方今天表示，過去24小時親俄羅斯分離主義分子在烏克蘭東部的砲擊，造成1名軍人死亡、6人受傷，違反停火協議的情況仍然很嚴重。

軍方在臉書上表示，過去24小時內記錄到96起分離主義分子砲擊事件，而前一天則記錄84起。軍方說，分離主義分子使用重砲、迫擊砲和Grad火箭系統。

烏克蘭指控俄羅斯挑起暴力，指稱俄羅斯以此為藉口正式承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立，並派遣軍隊進入，引發一場危機，西方國家擔心可能引發一場大規模戰爭。