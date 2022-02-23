親俄分離分子砲擊 烏克蘭政府軍1死6傷 18:482022/02/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭軍方今天表示，過去24小時親俄羅斯分離主義分子在烏克蘭東部的砲擊，造成1名軍人死亡、6人受傷，違反停火協議的情況仍然很嚴重。 軍方在臉書上表示，過去24小時內記錄到96起分離主義分子砲擊事件，而前一天則記錄84起。軍方說，分離主義分子使用重砲、迫擊砲和Grad火箭系統。 烏克蘭指控俄羅斯挑起暴力，指稱俄羅斯以此為藉口正式承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立，並派遣軍隊進入，引發一場危機，西方國家擔心可能引發一場大規模戰爭。 俄准對外用兵 路透目擊者：軍車駛向烏克蘭邊界 俄軍恐攻下基輔 美計畫撤離烏克蘭總統 #砲擊 #軍方 #俄羅斯 #分離主義 #分子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 將與歐美同步 台灣擬對俄羅斯採取半導體制裁 15:172022/02/23 政治 最新衛星影像曝俄在烏邊界增兵 逾百軍車集結新設野戰醫院 11:482022/02/23 國際 《國際政治》衛星影像顯示 白俄羅斯邊境有新軍事布署 11:422022/02/23 財經 俄羅派兵進頓巴斯 聯合國：曲解維和概念 12:552022/02/23 國際 烏東危機 學者：美俄大贏家 歐盟慘輸 04:102022/02/23 焦點要聞 俄開始入侵烏克蘭 拜登宣布制裁2俄銀行 05:342022/02/23 國際 澳洲痛批俄無端侵烏 制裁普丁8名安全顧問 18:502022/02/23 國際 《國際經濟》俄烏危機 歐盟對俄羅斯祭連串制裁 11:252022/02/23 財經 制裁要讓俄很有感 美傳爭取台星日支持 16:112022/02/23 國際 出動F35增兵東歐 拜登要為俄侵略烏克蘭和普丁攤牌 09:552022/02/23 軍事 制裁俄羅斯？外交部：採取適當因應作為 17:142022/02/23 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。