行政院宣布基隆捷運第1階段定案，基隆市長林右昌說，基隆捷運是依「基隆河谷廊帶再生計畫」推動，除思考路線外，更在意外部效益。以七堵站為例，規畫座落在崇孝街停車場一帶，周邊具老舊社區、多筆國公有土地，盼以TOD推動地方再生，並解決幾10年留下來的容積錯置問題。

林右昌說，市府花費2年時間，與台北、新北討論，整合基隆河谷廊帶再生計畫，於2016年提出整體規畫，並在此計畫之下，思考基隆捷運建設，他提及，除了路線外，更在意產生外部效益，基隆發展早，要思考怎麼透過交通建設，特別是捷運，並以TOD帶動周邊發展，包括站點附近是否有公有資產能做更有效運用。

林右昌提及，目前捷運七堵站的預定地周邊有國產署、公賣局、軍方、菸酒公司 陽明海運總部等，過去各自有不同開發構想，但現在有捷運，可以計畫將國公有土地做整體規畫和開發。

另外，林右昌指出，過去基隆都市計畫有「容積錯置」的問題，許多容積被放在不對的地方，是阻礙發展很重要的因素，他認為，這個問題也可以透過捷運建設調整，未來七堵站整體規畫可以做容積交換，帶動老社區整體再生，解決幾10年留下的容積錯置問題。

林右昌說，推動基隆捷運也不只是開發經濟上的利益，整個基隆河谷也會因此翻轉，基隆河自行車道工程順利的話，今年10月可以從台北一路接到瑞芳、海邊，透過谷廊帶再生計畫做水跟環境規畫、發展，讓過去是工業區、密集的住宅、倉儲區的區域，未來也可以像台北市、新北市一樣公園化跟綠化。