民進黨2022年選對會協調工作小組今召開工作會議，協調小組成員英系蔡易餘也提出臨時動議，建議針對民進黨候選人提名，應該有相關更積極制度來進行資格審查作業。會中也決議交由蔡易餘先行研擬後再討論，並請協調小組成員新系梁文傑與蘇系吳秉叡協助。

今日會中高雄市、嘉義市及台南市三個「徵詢小組」成員也分別就近期相關徵詢結果，向協調工作小組進行說明。

由於今天民進黨中常會，身兼黨主席蔡英文總統裁示，針對正國會中常委陳茂松與陳亭妃對於台南市線民風波等選情所提意見，由台南市「徵詢小組」徵詢做進一步了解。台南市「徵詢小組」成員將會依主席裁示，於本周內盡快進行徵詢作業。

此外，針對年底各縣市議員提名員額作業，今日會中也再次進行討論，經工作小組廣泛討論後，除新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）與台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿）兩個選區，標註工作小組成員之不同意見後送中執會討論外，其餘各縣市選區都依地方黨部建議以及經過選對會工作小組修正與建議後，通過提名員額案送交中執會。