網友分享自己睡了10年的木箱床，舒服又安靜讓他非常滿意。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

近日天氣寒冷，不少人都不想離開溫暖的被窩，有一名網友上網分享「自製木箱床」，依照天氣變化搭配冷暖機，坦言已經睡了10年，一直都非常舒適，但因外型太像棺材，引起網友熱議。

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己已經睡了10年的木箱床，寫道「這幾天天氣很冷，我分享我溫暖的床給好友看看，好友們不是說不吉利就是想封釘，蓋起來睡覺錯了嗎？」從照片可見，木箱床內舖好床墊及枕頭，還有一台電風扇，甚至放了樟樹木屑防潮。

原PO也在床尾處開了一個通風口，可以依照天氣冷熱，搭配冷氣或暖氣使用，「自己蓋的舒服又安靜，天氣熱開移動式冷氣，天氣冷開暖氣，床墊放露營用的…」原PO還說，這只是上班時用來午睡的床，原本想做一個家裡使用，但被父母阻止作罷。

不少網友看了木箱床後，也覺得太像棺材，紛紛笑說「睡時表情要安祥一點」、「有開放瞻仰嗎？」、「有開放體驗嗎？」、「根本只差在腳那邊放一碗飯插三炷香」、「這真的躺下去就覺得嗩吶一響抬走了事」、「可以用一生的床，CP值很高耶」。