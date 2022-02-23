2月22日是日本習俗的「貓之日」，又適逢一生只遇得到一次的2022年2月22日，舉世稱為最有愛的日子！麻豆傳媒映畫昨釋出特別企劃「麻豆猫の日慶典」第1彈，由旗下「麻豆女神」韓棠化身可愛貓女郎，以人氣女優身份，教戰螢幕前血氣方剛的男粉絲們，如何「約會」AV女優。

韓棠現身說法，話題又是普天下男性會噴鼻血的話題，果然影片一上線舊制霸網路，迴響塞爆留言區，鄉民悉數出動，「我要約妳！」、「如何約妳～」、「女神給虧嗎？」、「有面教課程嗎？」、「約會以後呢？」讓韓棠看了大笑說：「都不及格！小心被當！」她強調：「女生是用來疼的，關心和用心對待，一定讓你的回頭率提高！」

日本「貓之日」因為2的發音類似貓叫聲而得名，喜愛小貓咪的韓棠，在眾人期待下化身貓女郎，拍攝《麻豆猫の日慶典》，親身傳授約會成人片女星的秘訣，讓夢寐以求的男粉絲們大呼：「真是一大福音！」韓棠以演技佳、又敬業著稱，沒想到當起小老師也口條佳，令人刮目相看，而且她不只指點男生「約會工具分析」、「約會說話技巧」，還超前部署，教育大家眼光放遠，怎麼做可以提高「回頭率」，觀點令人耳目一新。

韓棠指出現在社群軟體盛行，大家可以多利用LINE、微信、甚至一些交友軟體去認識人，「當然往人多的地方走機率更高，夜店、KTV都有機會可以邂逅心目中的女神！」其次，韓棠也要大家多注意說話技巧，有時男生很直接、霸氣要求，就算女生答應了，可能也只是虛與委蛇，或「一次性」就沒有下文了，韓棠要大家不妨注意修辭，可以用「姜太公釣魚」的方式，「不論是談情說愛，或營造曖昧，都可以讓女生感到羅曼蒂克，這樣成功機率就會大增。

她還親自示範，嗲聲舉例說：「你會想來我家….看貓嗎？」、「我的棉被，少了一個人。」、「天好冷，我想抱著妳睡覺溫暖妳～」、「我想帶你去看夜景。」、「想要～來我家玩嗎？」充滿粉紅泡泡，讓男粉看到都不禁大呼：「已融化～」韓棠還呼籲男生，「多多健身，多多關心女生，溫暖一下她！」就會是提升回頭率的最好方法。韓棠《貓之日》特企影片（https：／／youtu.be／vXGeJ5S34dE） 已在麻豆傳媒映畫YouTube官方頻道播出