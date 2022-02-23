俄羅斯總統普丁21日承認烏東叛軍自立的兩個「共和國」獨立地位，並下令俄軍進駐「維和」，引發各國關注。資深媒體人黃創夏透露，前總統陳水扁與普丁有小小的交情，更在擔任台北市長任內的1995年曾和普丁合影，且正因為這個淵源，後來台灣在製造潛艇時才能獲得俄國的技術指導。

黃創夏2019年時曾在臉書上發文指出，製造潛水艇最核心且最艱難的「真圓壓力艙」，其背後技術指導來自「俄羅斯」和「瑞典」還有「丹麥」，不是來自「美丶日」。

黃創夏表示，這背後的淵源，是在1995年的小小的台北市長（陳水扁）和更小的聖彼得堡副市長（普丁）建立了交情，那時的陳水扁仍然只是在野黨，而且壓根沒有想要選總統，仍然會替台灣爭取更多的機會！

黃創夏也PO出陳水扁與普丁的合照，指陳水扁從來沒有回到台灣後就四處宣傳誇耀自己的偉大。而是2000年以後，陳水扁當選了總統，而普丁也成了強人，俄羅斯的媒體才公布出來。也因為這個淵源，台灣的國安團隊才能完成後續的交流和牽線！

關於這段往事，陳水扁在2020年時也曾在自己的臉書上提及，他並指出，自己1995年和普丁的合照，後來由俄羅斯媒體於2002年時刊出。

此外，針對近日烏東局勢的變動，普丁表示，俄羅斯過去有意願執行明斯克協議，因為這是彼此「妥協」的成果。早在頓內茨克和盧甘斯克地區獨立獲得承認之前，明斯克協議就被烏克蘭方面 「扼殺」了。西方聲稱應該執行明斯克協議，但無力促使烏克蘭方面執行協議。明斯克協議基本等同於不再存在，於是俄羅斯被迫做出承認兩個「共和國」的決定。