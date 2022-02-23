台北市立大學第3任校長原應於110年8月1日起聘上任，但北市大與台北市政府就「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」衍生有無違法之爭議，致該校第2任校長任期僅剩3個月餘將屆，該校仍無法啟動遴選相關作業。對此，監察委員賴鼎銘、賴振昌、蕭自佑及林國明大動作調查，監察院通過糾正北市大及台北市政府。

台北市立教育大學、體育學院在102年合併為北市大，並由戴遐齡擔任首任校長，但因校方與教育局對於「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有歧異，導致新任校長人選難產。

糾正案文指出，依據憲法、大學法及司法院釋字第380號解釋等，大學自治應於法律規定範圍內為之；大學法第9條第3項規定，公立大學校長遴選委員會之組織、運作及其他應遵行事項之辦法，在國立大學方面授權教育部訂定，直轄市立大學則由學校所屬的地方政府訂定。

監察院說，台北市政府依據此項法律授權，在2016年7月1日修訂發布「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，並經行政院備查在案，法制程序已屬完備。

監委表示，北市大校長遴選的規範內容，雖然與國立大學的規範略有差別，然並無牴觸《大學法》，台北市大學校長遴選辦法屬有效法令。教育部也說明，台北市大學校長遴選辦法備查有案，在未調整修正前，北市大仍應依該運作辦法規定辦理。

監委指出，北市大不僅未積極預就該校校長遴選事宜訂定要點，直到2020年以「台北市大學校長遴選辦法有違大學自治」為由，拒不辦理校長遴選作業，顯有重大違失，因此糾正北市大。

調查發現，北市府對於北市大校長遴選爭議，只有一再發文呼籲北市大「110年7月6日前請函報北市大校長遴選作業要點」、「110年9月30日前請完成校長遴委會之籌組」，無法有效解決問題，有失主管機關的行政監督職責，因此糾正台北市政府。