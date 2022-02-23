新北市議員王威元接獲陳情，有歹徒盜用他臉書上照片，以「阿KEN」老師線上教課、騙投資，受騙民眾險遭詐騙1萬美金，王威元表示，已前往三重區大同派出所報案，呼籲民眾切勿上當，他也擔心這是選舉奧步，近期將安排與立委李德維於立法院召開記者會，警方證實並表示，目前偵查中。

王威元表示，農曆年後，有民眾向他詢問是否有參與投資？他一頭霧水，經過詳細詢問後，赫然發現有個LINE帳號，利用他的頭貼，以「阿KEN」老師名義向對方介紹投資理財，LINE對話中不僅秀出公司資訊、投資軟體，甚至推出了線上課程取信對方。

「嫌犯實在惡劣！」王威元怒批，還好民眾覺得事有蹊蹺，向服務處詢問，不然就險些被詐騙1萬美金，王威元推測，嫌犯可能看上他有「財務金融」的學經歷，才會盜用他頭貼，那張頭貼其實任何人都可以在他的官方臉書找到，他呼籲民眾不要上當，他收到陳情後已經赴三重區大同派出所報案，希望能早日找到兇手。

王威元也說，由於選舉要到了，他也很擔心這是惡劣的抹黑競選方式，因此他將安排與立委李德維於立法院召開記者會，告知社會大眾這樣的詐騙手法，並同時呼籲社會大眾不要上當；三重警方表示，該案目前偵辦中。