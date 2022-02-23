會去選高雄市長嗎？ 高金素梅最新表態了

無黨籍立委高金素梅近期頻頻被點名可能代表國民黨投入高雄市長選戰。對此，高金素梅22日表態，從未與任何政黨人士討論轉戰市長選舉的可能性，自己將「一直是原住民的立委」，「我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長」。消息曝光後，高達2萬多名網友按讚，數百人湧入其臉書留言，不少人都說「真心佩服」、「敬佩高金委員，您的抉擇是對的」。

高金素梅22日在臉書上發文表示，自己去年曾在臉書上公開說明：「身為原住民族，我始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水」。

高金素梅發現，近期有各種有關她將轉戰其他位置的訊息仍在流傳，這讓她不得不再次公開說明：「我信守對族人同胞的承諾！我一直是『原住民族立法委員』，我從未與任何政黨人士討論轉戰可能性！我不知道轉戰訊息從何而來！我對未來還有什麼期待？我期待原住民族有更多『無黨參政』！我期待有更多年輕世代『在野參政』！我期待民主制衡！我會投入我所期待！我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長」

對此，截至23日下午6時，共有2.5萬名網友按讚，近8百名網友留言，3百多人分享。資深媒體人黃暐瀚留言表示「委員，加油！」，高雄市議員邱于軒留言表示「尊重委員的決定！但身為高雄市民和高雄民代！真的有很大的聲音希望委員挑戰高雄！」，立委廖婉汝也喊話「加油！」