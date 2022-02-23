43歲前俄羅斯選美皇后塔拉舍薇琪(Yulia Tarasevich)近日公開自己經歷了一場可怕的整形手術，原本只是想改善臉上的細紋瑕疵而已，哪知道手術後得到一張彷彿殭屍的臉。為了變漂亮，加上整後失敗白花得醫藥費，她前前後後共砸了2萬英鎊(折合新台幣約75萬)，然而，卻再也無法回到當年伸展台上驚豔全場的美貌了。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，2020年，塔拉舍薇琪在「俄羅斯夫人國際選美大賽（Mrs Russia-International beauty contest）」靠著獨特魅力榮獲第二名佳績。儘管已經擁有人人稱羨的外貌，為了改善多餘的細紋瑕疵，塔拉舍薇琪賽後決定去做一系列眼瞼校正、抽脂等微整型，總花費將近3,000英鎊(約台幣11萬)。

塔拉舍薇琪表示術後看到自己簡直不敢相信，她的眼睛沒辦法閉上，肌肉僵硬的不能抬起上唇，甚至連微笑都很困難。她感嘆:「我帶了一張姣好面貌來的這裡，只為了改善老化的小問題，滿心期待能夠變得更漂亮，如今再也無法正常的笑了。」院方聲稱後遺症是罕見的基因缺陷所引起的，想到往後要頂著這張殭屍臉見人，塔拉舍薇琪難以接受這樣的惡夢，只好又砸了2萬英鎊(約新台幣75萬)試圖挽救昔日美麗的臉龐，不過卻無濟於事。

➡️ Após cirurgia plástica, miss não consegue fechar os olhos e nem sorrir



A modelo russa Yulia Tarasevich, 43 anos, afirmou que tinha a intenção de corrigir algumas nuances causadas pelo envelhecimento.



Leia: https://t.co/24YcZ5mlAu pic.twitter.com/0kOpM4KWIJ — Metrópoles (@Metropoles) February 22, 2022

由於術前進行的檢查一切都很正常，她坦言自己也曾動過隆鼻手術，在那之後也沒產生任何副作用或是併發症。塔拉舍薇琪指責兩名執刀醫師有醫療疏失並已對他們提起訴訟，俄羅斯相關單位也正在介入調查。