宜蘭縣長林姿妙遭檢廉二度搜索，檢方向法院聲請羈押禁見，法院羈押庭裁定林姿妙80萬元交保。國民黨立委李貴敏對此表示，讓人毛骨悚然，並深刻感受選舉割喉戰濃濃的煙硝味，國家機器脅迫力量要割喉割到斷，產生寒蟬效應。

李貴敏表示，林姿妙被搜索、訊問、偵查等，不是幾個月前才上演並無保飭回嗎？如今捲土重來，再次動用國家資源，究竟是真為調查案件？還是因為林縣長親民愛民，民調居高不下、難以拔除，而被抹黑？民眾心中早就有滿滿的疑慮。

李貴敏說，昨日檢方再度大肆搜索並聲押的行徑，雖然荒唐但並不令人意外。畢竟，我們今天所面對的是打壓、抹黑政敵前科累累的執政黨。只是，在現今憲法體制下，中華民國仍是民主自由的國家。如果真有檢調單位所指的情事，也請儘速查明，讓真相水落石出。

李貴敏提醒相關單位，許多傷害是無法彌補的。例如：當年高雄走路工事件的不實指控，事後雖經司法判決釐清，但傷害也已經造成，選民也喪失了一個正確選擇優質地方父母官的機會。

李貴敏表示，今年是選舉年，林姿妙深受縣民愛戴，做為中華民國的子民，我們卑微的拜託相關單位不要在選前，有任何捕風捉影、誤導選民或影響選舉的情事。同時，也呼籲所有法律人，本於初心，不要淪為政治打壓異己的工具；更期望司法能夠成為公平正義的防線。