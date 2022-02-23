烏俄情勢緊張，蔡政府今(23)日召開國安會議，傳出政府考慮要對俄羅斯實施經濟制裁，可能限制半導體等產品銷往俄羅斯。對此，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，俄羅斯雖然是台灣工具機第四大出口國，未來政府如果對台灣工具機銷往俄羅斯進行管制，工具機公會也會配合政府政策。

他進一步表示，籲請政府儘快盤點從烏克蘭、俄羅斯進口的原物料及關鍵零組件，以避免供應鏈斷料或價格遭大盤商哄抬。

許文憲指出，2021年台灣工具機產值新台幣1496億元，出口值27.83億美元，俄羅斯是台灣工具機第四大出口國，烏克蘭排名第37名。台灣工具機2021年銷往俄羅斯金額1.04億元元，出口占比3.74％，其中綜合加工機銷往俄羅斯3586萬美元、車床出口至俄羅斯3769萬美元，鍛壓及成型工具機約654萬美元。

許文憲表示，我國是民主國家不贊成動武，應該要透過國際外交方式協商，政府目前將台灣高階五軸工具機及高階控制器等產品出口至伊朗及北韓列為戰略性高科技產品，進行管制，出口必須透過國貿局SHTC申請。

許文憲強調，俄羅斯雖然是台灣工具機第四大出口國，未來政府如果要對台灣工具機出口至俄羅斯進行管制，工具機公會也會配合政府政策。

許文憲籲請政府，應盡快盤點有那些原物料及關鍵零組件來自烏克蘭、俄羅斯，避免台灣工具機、3C、電動車及半導體產業受影響，避免缺料斷鏈或大盤商刻意操控價格的風險。