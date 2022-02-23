古早味零食百百種，你又認得哪幾種呢？一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張外觀為「棕色條狀物」的照片，長相相當獨特，而她也好奇詢問有網友知道這是什麼食物嗎？貼文一出，引發許多老饕共鳴表示「超懷念！」。

原PO在貼文中曬出一張照片，隨即提問網友表示「有人知道是啥嗎？從沒看過的人讓我知道不孤單，因為我剛剛生平第一次看到、吃到。」仔細一看，照片中的食物外觀呈深咖啡色，長相與玉米筍相當神似，看上去像是甜食，外頭則有塑膠袋包裹住。

古早味零食百百種，你又認得哪幾種呢？(圖/達志影像)

貼文曝光後，許多網友也紛紛開始猜測，表示：「乍看之下以為是烤玉米筍」、「我第一眼以為是蛞蝓…還好不是」、「不是宿儺的手指嗎XD」、「感覺好像沾了糖漿的玉米筍」、「難道是蜜地瓜的燒焦版？」與此同時也有網友解答出真相，「香蕉乾！小時候我阿嬤常買給我吃，但現在要買到好吃的很難買」、「香蕉乾，小時候的回憶」、「香蕉乾真好吃，螞蟻人的最愛之一」、「香蕉乾，吃起來很甜，但有股臭臭的味道，小時候吃過」

也有網友表示，香蕉乾在他們那個年代可是相當珍貴的零食，表示「香蕉乾啊…以前小時候很珍貴的零食欸！」、「在我們那個年代超稀有！」，看完以上解答，你有正確解出它就是「香蕉乾」嗎？不論如何，都可看出童年零食在大家的心中都佔有重要的回憶。