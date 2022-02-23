全台房價不斷上漲，但「地段」的優劣仍決定房價是否具增值性。有網友分享自己家約30年前在新莊租屋，但老爸當時不顧家人勸阻，一意孤行買下桃園龜山新建案，如今新莊房價暴漲，而龜山房價還是趴著，事後爸爸也對當初自己的決定感慨萬分。但底下網友認為不能以「未來視角」看待，當初資訊封閉年代，連台北都沒完全開發，這種事情也很看「機運」。

1名網友在PTT房屋板發文，表示自己家在民國80幾年在新莊租房，當時家裡有買房計畫，但父母雙方各持己見，媽媽主張在新莊買公寓就可以，便宜又方便，但最後爸爸仍堅持買桃園龜山的新建案，如今房價兩樣情，新莊房價大漲，反而桃園龜山漲幅有限，事到如今爸爸也坦言「阿當時就不懂啊」。

對於以前年代父母的買房思維，原PO納悶，地段偏遠的新建案，或是像新莊這般生活機能良好的公寓，甚至是較便宜的新建案，兩者價錢相仿的情況下，「會只為省一些些錢，而忽略地段，改買地處偏僻的新大樓或社區嗎？」。

貼文曝光，引發網友熱議，有人點出以前和現代最大的差異，則是網路普及，可以讓你汲取許多資訊，「網路讓你有近乎上帝視角，以前可沒這種東西」、「那時又沒網路」、「以前資訊不透明啦，對法律也沒啥觀念」、「以前資訊很難取得，行為動機就會比較單純，所以多半還是看機運」。

另外，底下有人表示新莊當時多為公寓和工廠，且從以前來看，不說新北，連台北都還未完全開發；原PO也承認，當初爸爸的確感覺新莊和龜山差不多，且沒什麼地段概念，外加又是資訊封閉的年代，做出這樣的選擇無可厚非，而爸爸也已經釋懷不在意了。