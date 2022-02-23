鳳凰食號位在酒店2樓，台中高CP值酒店早午餐最佳選擇。（馮惠宜攝）

酒店9樓設置「星際樂園主題樓層」，有太空火箭探索樂園、宇宙漫步銀河探索樂園、角色扮演區、彩虹競賽車道，還有波浪型三滑道、銀河黑洞繩網等多種體驗設施。（馮惠宜攝）

酒店8至10樓設置卡樂系列親子主題房每間卡樂親子房內都有主題跑車兒童床。（馮惠宜攝）

位於台中柳川東路與民權路交叉口的台中鳳凰酒店1月間展開試營運，該飯店共計有260間客房，鎖定親子客層特別在9樓打造的「星際樂園主題樓層」設罝豐富遊樂設施，並有多間「親子卡樂房型」，試營運迄今住房率幾乎滿載。

台中鳳凰酒店為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店業主投資之鳳凰酒店管理顧問公司向台灣金聯租賃，並投入7億元將荒廢的「廣擎天」地下1樓1到10樓百貨賣場重新整建，歷時近4年讓終於在一月正式啟用並邁入試營運。

值得一提的是，該棟建物：「廣擎天」大樓原為青果合作社與廣三建設合作開發的28樓住商混合大樓，其中地下1樓到10樓原規劃做百貨賣場，商場樓上則是套房。唯商場在1997年1月取得使用執照後，超過8000坪空間一直閒置，幾經產權轉移由台灣金聯取得，在2018年10月確定由鳳凰酒店入主將之改造為星級飯店。

改建後的鳳凰酒店，B1規劃為多功能宴會廳「水星會所」，1樓為銀河大堂、太空酒吧，二樓區域為可容納450人的自助餐餐廳「鳳凰食號」，3至10樓為客房，其中又以8樓到10樓卡樂親子主題客房最具特色，且為服務親子旅客，9樓特別以太空元素設置豐富多元的星際樂園主題遊戲區以及適合全年齡層的健身房。

台中鳳凰酒店1月中展開試營運，預計今年6月正式開幕，而試營運以來，位於二樓的鳳凰食號，提供多樣的台灣古早味、日、韓、西式等多國料理，從上午7點到下午1點不間斷的供餐，用餐以2小時計的運營模式，也成為台中高CP值酒店早午餐最佳選擇。