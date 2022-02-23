台南市議會23日進行經建考察，首站造訪彰化縣府會。（吳敏菁攝）

台南市議會23日進行經建考察，首站造訪彰化縣府會，彰化和台南都是古都，台南已升格，彰化還在等，台南市議長郭信良指出，彰縣府年度預算566億元，加上26個鄉鎮市約達700億元預算規模，台南市則1035億元，但彰化整體福利不錯，祝福彰化早日升格。

台南市議長郭信良和議會成員23日拜訪彰化縣議會後，拜訪縣府，由彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美接待，參訪「卦山村」美學生活聚落。

林田富表示，「一府、二鹿、三艋舺」，彰化建縣300年，與台南古都有不少相似處，台南與新北都已升格，彰化縣還在等待內政部審核後報行政院核定，彰化縣目前有125萬人以上，2009年人口131萬人時，就提出升格計畫了。

郭信良表示，套句縣長王惠美的話，「彰化很有料，只是過去太低調」。彰化建城即將300年，台南市明年建城400年，彰化有全台唯一的海牛採蚵，且是襪子王國，全國70％由彰化生產，彰化園藝也非常有成就，要買苗木花卉會想到花的故鄉彰化田尾。

郭信良從預算分析，指出彰化縣整體預算加起來約700億元，台南市則有1035億元的預算，但彰化整個福利措施很不錯，包括生育津貼、老花眼鏡、敬老禮金、鄉鎮發的振興券最多可以領到4萬多元，真的非常有福氣。

林田富表示，這次爭取升格，彰化縣議會全體通過，升格計劃書縣府也送到中央，彰化縣是全台第4大工業生產縣市，很多隱形冠軍在彰化，彰化有好山好水，不論是無形或有形文化資產都十分豐富，彰化也如台南有許多美食，鹿港每年有千萬遊客參訪，縣民都希望早日成為直轄市的一員。台南市議會團隊也祝福彰化升格成功。