張菲媳婦翁馨儀20歲時「帶球嫁」大13歲的張菲次子張少懷，結婚8年多育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」。翁馨儀婚後仍常在IG分享日常，各式美照辣照話題不斷；她昨(22)日透露當年和張少懷談戀愛是「偷偷來」，不敢讓經紀公司知道，怎料自己一個「超蠢」的動作，「地下情」竟立刻被經紀人抓包。

翁馨儀昨(22)日在IG分享下午茶美照，並回憶當年剛和同為演員的張少懷交往的趣事：「想起和師丈（張少懷）剛在一起時，我怕被經紀公司知道，於是也就走個地下情；結果⋯最後我超蠢竟然在IG被經紀人發現。」隨即解釋耍笨過程：「因為10年前我以為IG只是個濾鏡app，根本不曉得會被看到；就這樣經紀人某天點開我IG，全是我們滿滿的約會照片，有夠尷尬。」

如今她的IG上滿滿都是和老公的親暱合照，翁馨儀笑說：「現在放閃也不用怕啦！」並hashtag「#老夫與快不是少妻，週二約會日，右滑，是在跟我比法令紋嗎？」將IG照片向右滑可看到小倆口依偎合影，老公張少懷拈著咖啡杯笑得開懷，再一張則是翁馨儀挽手傘下合照的甜樣。

翁馨儀婚前是新生代演員，因合作電視劇認識同檔演員張少懷，兩人隨即種下愛苗，於2013年奉女成婚，從此之後便減少演藝活動，改為接業配和上節目通告。她曾在直播吐露，其實不愛被冠上「張菲媳婦」的心聲，因為自己也是有名字的人；至於曾被酸「為了錢未婚懷孕的小女生」，翁馨儀則對此說法深感不滿，強調娘家沒有窮到要為錢結婚，結婚8年來也沒拿過丈夫的零用錢。