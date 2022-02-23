俄烏風雲掃到台灣，外媒報導美國請台灣加入共同制裁行列，要限制對俄國的半導體出口。經濟部今天表示，會密切關注國際局勢變化，作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

至於配合制裁如何去做，經濟部則謹慎，沒有進一步表示意見。

經濟部統計處表示，俄羅斯主要收入為天然氣、石油、貴金屬東西，如果從國家經貿來看，我國去年對全球出口金額是4460億美元，俄羅斯僅占我們出口0.3％，不是很高。進口我國也只有13億，比重1.3％，也是很低，進出口經貿占比都不是很大。