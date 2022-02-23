桃園市區汽車客運審議委員會上周決議起程票價調漲2元至20元，市長鄭文燦23日宣布凍漲維持18元，並祭出3政策，除將補貼票價差額，也要求業者提撥每月2000元給駕駛，另也創全國之先祭出二級警戒每月補貼駕駛4000元，希望透過加薪6000元，達到「撐住客運、找回駕駛、提高公車使用率」3大目標。

疫情衝擊，公車成重災戶，又面臨萬物齊漲，鄭文燦說，雖然審議委員會2月14日決議公車基本里程起程票價由18元調整為20元，但為提高公車搭乘率，票價將凍漲維持18元，由市府每年編列2.63億元預算，吸收票差、補貼客運業者，但業者也必須從票差補貼款中提撥每月2000元薪資補助給駕駛員，增加就業意願。

鄭文燦說，面對公車業因疫情衝擊出現高離職潮的駕駛荒，造成業者人力調度困難及衍生交通幹線壅塞的惡性循環，將動用第二預備金，編列4320萬元經費，在二或三級警戒期間補助駕駛員每月4000元薪資，直到二級警戒解除，加上票差補貼，每位駕駛員可加薪6000元，且回溯到今年1月，預計有829名司機受惠。

交通局長劉慶豐表示，疫情期間公車減班，部分司機只領基本薪資根本撐不下去，轉行當美食外送員或開遊覽車，近來公車班次恢復到9成、運量恢復到7成，為了鼓勵司機回鍋，除祭出全國首創的二級警戒薪資補貼4000元，另也避免高達2.63億元的票差補貼只進9家市區客運業者口袋，要求提撥每月2000元薪資補助給司機，且不得和調薪混為一談，希望讓司機穩定就業，早日恢復營運密度。

劉慶豐表示，103年至110年間，市府加強改善公車候車環境，汰舊換新傳統站牌，建置新式站牌數量由511處增加至1968處（智慧型站牌852處、集中式站牌1116處），數量提升3.85倍；公車候車亭數量則由117座增加為432座，數量上升3.69倍；另建置新式候車亭420座（含原鄉特色候車亭20座、龍潭客家特色候車亭18座），預計今年度再建置45座，並配合109年建置的「公車候車設施風險管理平台」，系統化管理全市公車候車設施，提供市民更優質便利的候車環境。

關於桃園公車營運及優惠方案，劉慶豐指出，桃園市106年推動「市民卡市區公車基本里程買一送一」及「票價上限」；107年實施「市民卡搭市區公車與桃園捷運雙向轉乘優惠」、「捷運環北站（A21）至中壢車站（A23）接駁公車免費」等乘車優惠措施，藉此提升公車運量，市區公車運量也因此成長571萬人次（10.66％），居全國第一，並獲106年度交通部公路總局「金運獎」第一名肯定。

劉慶豐也談到，106年至108年，市府透過免費公車營運資料進行大數據分析，通盤檢討路線績效指標，進行轉型、停駛、縮駛或路線整併等評估，原有88條免費公車路線中，有50條路線維持免費公車、17條路線停駛、21條路線轉型為市區公車或幸福巴士，轉型後的市區公車單月運量及幸福巴士服務單位皆顯著成長，因此獲得109年度「傑出交通運輸計畫獎」殊榮。