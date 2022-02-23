購兩張淡海輕軌一日券，可免費獲得設計師款櫻花水（新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

櫻花季節到來，全台興起賞櫻熱潮，新北捷運公司表示，搭乘淡海輕軌賞櫻，可以在V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站購買淡海輕軌一日券，於當日內來回無限次搭乘，沿線多個景點一次玩透透，自2月24日起，凡購買兩張輕軌一日券還可免費獲得設計師款主題櫻花水，這個連假微散心就來點不一樣的櫻花行程。

新北捷運公司表示，現在正是賞櫻季節，如果想要輕鬆賞櫻，搭輕軌是最好的選擇，輕軌沿線即有多個地點可以賞櫻，像是V03淡金鄧公站，出站就是「滬尾櫻花大道」，既能賞櫻又能健行。

另外，在V05淡金北新站，可以搭乘賞櫻接駁車前往知名的天元宮，免去找車位跟塞車之苦；同時，沿線的公司田溪也有櫻花步道，非常適合全家人安排輕鬆的親子走春行。

新北捷運公司本次更特別與知名藝術插畫家陳青琳跨界合作，推出輕軌創意月台系列的療癒小物 - 櫻花主題可愛瓶裝水「櫻花 綻」，自2月24日起，凡購買2張1日券就可免費獲得一瓶。

而春節期間推出的「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」茶葉禮盒，選用了大淡水地區野放的冠軍茶「東方美人茶」，更同時選用新北茶鄉坪林的「文山包種茶」， 還搭配新北鶯歌製造的吸水杯墊及台灣製造的玻璃隨身瓶，無論送禮自用都非常的適合，在淡海輕軌的V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站都可以現場購買。

淡海輕軌與在地導讀團體「旅學堂」共同推出的「輕軌茶旅 - 探索屯山茶湯故鄉」活動，報名相當踴躍，最後3月6日(日)、3月19日(六) 兩場，名額有限請把握機會，民眾可上「新北捷運X淡海輕軌」粉絲專頁查詢。

新北捷運公司持續呼籲，旅客除使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，新北捷運公司將加強巡查，如遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。