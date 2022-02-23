許多新手媽媽希望孩子能長的健康便親餵母乳，若乳汁分泌不足時，會讓新手媽媽直呼壓力好大；有名人妻在臉書投稿，表示為了親餵母乳做好萬全準備，豈料，乳汁分泌不足，孩子喝不到很自責，再加上婆家長輩大酸「才2個月就沒奶」、「要不要去看中醫」等語，使她身心備受煎熬。

一名人妻在臉書社群「靠北婆婆2.0」投稿「怎麼可能兩個月就沒有母奶了？」，她說生產前做好親餵母乳的準備，並期待成為全母乳媽媽，表示在練習餵哺時，因尚未分泌乳汁，但看到孩子肚子餓又吸不到乳汁的模樣，讓她開起追乳汁的月子人生，期間也經歷幾次塞奶差點罹患乳腺炎痛不欲生。

然而，親餵母乳的恐懼及她揮之不去的半夜吸奶器聲音，讓她這位新手媽媽感到很大的壓力，舉凡睡不飽、孩子哭又沒時間吃東西，日復一日的輪迴，她的乳量逐漸變少，兩個月後，身體便自動退奶，孩子僅能喝剩餘的庫存以及嘗試改喝配方奶；她頂著極大的壓力卻被婆婆質疑，其他人都可以餵到快兩歲，怎麼可能2個月就沒了，要不要去看中醫，查一下哪裡出了問題。

身心煎熬的她表示因為沒有母乳而自責，還要被婆家長輩「道德綁架」，直到娘家的媽媽安慰：「沒關係，現在的配方奶都做的很營養」，才讓她逐漸釋懷。

貼文一出，大批網友表示「塞奶真得很不舒服」、「你給自己壓力太大了」、「女人何苦為難女人」、「不要過於自責」、「自己的孩子自己做主」、「在餵奶的我多想解脫」、「不用管別人」；也有網友替這位新手媽媽打氣表示現在的配方奶都很營養，自己的小孩都是食用配方奶長大的，要她不要理會婆家長輩的閒言閒語。

有名人妻因母乳分泌量少，竟被婆家酸「才2個月就沒奶」，讓她好煎熬；網友紛紛留言加油打氣。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

有名人妻因母乳分泌量少，竟被婆家酸「才2個月就沒奶」，讓她好煎熬；網友紛紛留言加油打氣。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）