嘉義市政府公有西市場攤位有9成以上出租，但市議員凌子楚23日指出，實際走訪有很多攤商未開門營業，消費人潮冷清，促市府活化；西市場自治會也盼市府促進西市場管理及消費；市府建設處表示，今年5月將換約，會擬出評選機制來篩選申請入場的攤商。

市議員凌子楚指出，西市場早期很繁榮，購物人潮多，1998年整建成西市場大樓後人潮散去，有147個攤位，出租138個，出租率93.8％，但他利用周六近午走訪西市場攤商，發現僅逾半攤商開門營業，還有攤位被當倉儲使用或疑私下轉租，營業項目與實際營運不相符。

凌子楚指出，攤商營業樣態不一，有早班、午班、晚班，還有預約制，攤商與市府有打契約，租金便宜，轉租有利潤空間，市府每月收租金共約50萬元，契約裡有不得轉租、擅自停業等規範，市府應落實查核，做好管理。

凌子楚又說，市府舉辦如台灣設計展等大活動，應納入西市場為觀光遊程之一，以活化西市場，帶來消費人潮。

西市場自治會有會員指出，自治會向會員收費負責打掃環境維護清潔，但攤商型態多樣化，也盼市府加強管理，並規畫辦活動或有新措施來提振商機。

市府建設處市場管理科表示，西市場攤位目前租金依空間大小1樓約500至1萬3000元、2樓2500至1萬7000元，租約期3年，這2年考量疫情影響攤商營業，對攤商持續開導單輔導，有2家復業，今年5月是換約期，將研擬評選機制，申請承租者要提出營業計畫送評核。