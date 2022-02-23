氣象局針對新北、桃園、台中、金門和連江發布低溫特報，其中連江低溫恐下探6度。(圖／中央氣象局)

北台灣濕冷天氣型態持續！中央氣象局今天(23日)下午4點後，針對台中以北發布豪大雨和低溫特報，其中新北、桃園、台中、金門與連江入夜後預估會有10度或以下低溫出現。

受到華南雲雨區以及東北風影響，北台灣仍不斷降雨，氣象局下午4點發布豪雨特報，台中山區將有局部豪雨出現，桃園以北以及宜蘭地區也都有局部大雨，連日降雨可能造成落石坍方情形。

此外，氣象局下午5點也針對5縣市發布地溫特報，今晚到明天(24日)清晨，新北、桃園、台中、金門與連江將有10度或以下低溫，其中連江縣甚至恐有6度低溫出現。