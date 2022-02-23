基隆一名年約50張姓男子先生與太太一同經營滷味店，長期有肩頸痠痛問題，近日備料時，更無法將竹籤正確串入食材，不時刺到手，就醫時發現頸椎第五、六節有椎間盤突出，醫生趕緊實施人工椎間盤置換手術才恢復。基隆醫院呼籲，有症狀盡速就醫，防止疾病惡化。

衛生福利部基隆醫院神經外科醫師唐寄皋表示，張男經身檢查後發現，其頸椎第五、六節有椎間盤突出，建議實施人工椎間盤置換術，手術後一週，除避免抬重物外，都可以自由活動，大約1個月後恢復正常，接下來3年內只要持續追蹤及保養。

唐寄皋說，頸椎為脊椎的第一節，功能為點頭、仰頭、轉頭，活動度相對較大，作為骨頭與骨頭間的椎間盤，受到磨損的機率也較高，經年累月下，容易退化失去彈性，脊椎為了維持穩定，骨頭部份增生，韌帶開始鈣化。此外，脊椎神經孔也會開始狹窄，產生疼痛與無力，當有症狀時，都已非常嚴重，如果不小心跌倒或過度甩頭，會產生神經受損，可能永久留下後遺症。

唐寄皋呼籲，民眾有長期肩頸痠痛，甚至感覺麻木、下肢無力、精細動作失調時，建議應盡速就醫，以免耽誤最佳治療時機。