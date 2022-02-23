在房市買氣推升下，台中熱門重劃區房價節節攀升，反觀七期、西區等高價區的豪宅成屋市場，開價仍在5、6字頭，相較之下，豪宅成屋反成具潛力的績優股。

根據內政部預售實價登錄資料顯示，外圍重劃區如北屯區「心之所向」行情價約25萬元左右，最高單價更來到27.5萬元，；另海線地區如「久樘晶漾天鵝」、「侑峰鑫生活」、「凱悅W」皆已出現3字頭的交易資料，預估未來海線預售屋房價將會坐2望3。

進一步觀察預售實登資料，14期「陸府織森」截至目前已揭露15筆交易資料，其中站上6字頭就有10筆；單元二「精銳SkyOne」則有29筆交易攻上6字頭，顯見台中新興重劃區已逐漸坐穩6字頭，預期台中高價精華區如七期與西區，將會持續受到新興重劃區、外圍及海線地區板塊推擠效應，預售新案價格將會持續攀升。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，七期、西區等高價地區受到板塊推擠影響，新案預售價格將有可能連年攀升，目前新市政中心預售案「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」與「大陸豐蒔」皆已站穩7字頭，相較於目前高價位的預售市場，同樣位在精華區的「謙臻邸」、「富邦天空樹」、「國泰層峰」等成屋個案，其房價相對合理且具有保值與增值的潛力，成為置產族分配資產的重要標的。

其中，七期「謙臻邸」為冠德建設與龍寶建設雙強聯手之作，穩居台中十大豪宅排行榜。「謙臻邸」近期釋出保留戶獲市場關注，正迎60米市政路林蔭大道，擁有豪宅門牌地段，加上鄰近捷運綠線站，高規格精裝修、155坪大器格局，在產品規劃上極具優勢，吸引不少自住客預約賞屋，全案每坪開價55-60萬元，採實價銷售的銷售模式，每周平均來客數達10組以上，迴響熱烈。

此外，位在市政北二路名人巷頭的「國泰層峰」，全棟採用SRC結構，由華人建築巨擘李祖原操刀設計，憑藉國泰品牌魅力與堅實營建品質，落成時即名列台中十大豪宅排行榜，深獲高端客層喜愛，近期不斷有成交紀錄，109-110年就有19筆成交，春節期間也傳出銷售佳績，實登近期將揭露，目前全案僅剩4戶。