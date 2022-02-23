俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊張，成近期全球關注焦點。根據民調顯示，70.2％關心烏克蘭與俄羅斯情勢，54.6％擔心台灣的經濟受到烏克蘭情勢影響，52.4％擔心台海局勢。

根據Yahoo網路民調，「你是否關心烏克蘭與俄羅斯情勢？」非常關心的有35.6％，還算關心的有34.6％，不太關心的有14.0％，完全不關心的有9.0％，不知道沒意見的有6.8％。若依此民調，則關心烏克蘭與俄羅斯情勢的總計有70.2％。

至於問到是否擔心台灣的經濟受到烏克蘭情勢影響？非常擔心的有22.7％，有點擔心的有31.9％，不太擔心的有24.0％，完全不擔心的有13.7％，不知道無意見的有7.7％。換言之，有54.6％擔心台灣的經濟受到烏克蘭情勢影響。

另外，是否擔心目前台海局勢？非常擔心的有27.0％，有點擔心的有30.2％，不太擔心的有22.2％，完全不擔心的有13.3％，不知道沒意見的有7.3％。也有超過五成的52.4％擔心台海局勢。

Yahoo網路民調由2022/02/22開放投票至2022/02/26。