教育部長潘文忠之前表示將推動「高中早自習讓學生自由參與」政策，但每周到底會開放幾天早自習讓學生自由參加？教育部今天最新宣示，每周至少應有4天的早自習由學生自主規畫運用。

為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規劃學習能力，教育部將研修「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」。針對此議題教育部國教署前已邀集校長團體、教師團體、家長團體及兒少團體之代表、法律專家、國教院代表、教師代表、兒少代表，廣泛徵詢意見。

為鼓勵全國各地方政府均共同修法推動，教育部國教署特別於今天再邀集各縣市教育局（處）長進行討論，其中針對高級中等學校上午第一節課前之非學習節數的規畫，國教署已與各縣市政府教育局處長達成共識，每周得實施非學習節數全校集合活動由現行不超過2日調降為限制每週至多1日，當周其餘日數，亦即每週至少應有4日，由學生自主規畫運用。

而且為落實教學正常化意旨，教育部也會增訂規範各校於上午第1節開始上課以前及課業輔導，均不得對學生實施學業成績評量。

此外，教育部表示，呼籲地方政府能與中央共同秉持「兒童權利公約」精神，鬆綁學校修訂學生在校作息相關規定，期中央與地方政府共同以學生最佳利益為考量，強化學生主動學習、自主管理之能力，促進身心健康發展。