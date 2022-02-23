三昧堂志工谷振義（右）榮獲2021國際傑出發明家獎。（谷振義提供／張亦惠嘉縣傳真）

蔡英文總統22日接見「2021第17屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定發明者持續投入，讓每個領域的發展能夠不斷前進，其中最年輕獲獎人谷振義，除了是發明家以外，也是嘉義三昧堂團隊志工，喜愛布袋戲、角色扮演。谷振義說，三昧堂跟他投入發明的核心價值相同，就是盡力推廣自己喜愛、對社會有貢獻的事物。

谷振義是布袋戲迷，多年前在雲林偶戲節初次見到三昧堂的戲偶，迷上三昧堂戲偶的精美一路從粉絲到志工，谷振義說，工作之外他喜歡角色扮演自己喜歡的布袋戲角色，最具代表性的就是三昧堂的梵天和櫻后，而頭飾與偶衣及道具都是自己用3D列印等比例打造的。

不只是角色扮演者，谷振義過去曾擔任高職教師，當時接觸綠能科技及再生能源後，積極投入風力發電領域，也帶領學生拿下過許多發明大獎，後來到能源公司任職，提名國際傑出發明家獎的初審資格除了最基本的發明專利外，還需有著作或論文以及曾獲得國內外發明展金銀銅獎，相當不易。

谷振義說，自己運用下班休息的時間投入研究，還要自掏腰包上百萬元作為研發費用，除獲得傑出發明家獎項外，目前創新研究的抗風型風力發電裝置已獲得海內外發明專利，同步申請15項許可權，也有廠商積極洽談合作中。

谷振義強調，研究發電裝置是一個能夠讓再生能源可以實踐於社會上的夢想，扮演自己喜歡的布袋戲角色是另一個夢想，鼓勵大家都要勇於追夢。