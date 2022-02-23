就在俄羅斯國會允許總統蒲亭（Vladimir Putin）境外用兵後，俄國外交部22日宣布將從烏克蘭撤走外交人員，「以保護他們的生命和安全」。

法新社報導，俄羅斯外交部發表聲明說：「為保護外交人員的生命和安全，政府決定撤離駐烏克蘭外交使團的人員，相關措施將會很快實施。」

聲明也聲稱，俄國外交官時常受到威脅，大使館和領事館「一再遭到攻擊」，「烏克蘭已深陷更嚴重動盪」。

美國及其盟友連月以來指控俄羅斯計劃揮兵入侵烏克蘭，已有好幾個西方大使館從首都基輔遷至鄰近波蘭邊境的西部利維夫市（Lviv）。

就在國會上議院允許蒲亭在境外用兵後不久，外交部發表聲明宣布撤離計畫。

蒲亭於21日承認烏東2個分離地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）的獨立地位，並與它們簽署協議允許俄軍入駐建立軍事基地，此舉為俄羅斯在烏克蘭境內駐軍打開大門。