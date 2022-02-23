美國海軍表示，一架受海軍委託的承包商直升機，在夏威夷考艾島(Kauai)的太平洋飛彈靶場(Pacific Missile Range)中墜毀，造成4人死亡。

軍事時報(Military Times)報導，靶場設施表示，克羅曼公司(Croman Corp)的S-61N直升機在星期二上午10點，在起飛後不久在機場北側不遠處墜毀，機上4人都不幸身亡。

軍方表示，這架直升機支援軍方訓練行動，擔任人員與器材的運輸工作。美國國家運輸安全委員會正在調查直升機的墜毀原因。

S-61N 是塞考斯基飛機公司(Sikorsky Aircraft Corporation)是SH-3「海王」(Sea King)運輸直升機的民用型，它以大承載量與而聞名，最多可搭載30名乘客，是美國海軍與陸戰隊相當倚重的運輸直升機，生產時間從1959 年開始至1980年才結束。

太平洋飛彈靶場設位於考艾島西部邊緣，軍方在這裡測試飛彈防禦系統，通常在此地發射，落點則是馬紹爾群島靶場。