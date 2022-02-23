中市李男及女友，因與林男有金錢、感情糾紛，2019年間找王姓友人、王妻等人圍毆他逼簽本票，分持角鋼、球棒暴打林，還往傷口抹鹽施虐3小時，警方巡邏發現，林已昏迷、生命垂危，事後，他餘悸猶存說：「要不是警察及時發現，我會被打死」。台中地院依重傷害未遂等罪判李、王男及王妻等人徒刑4年2月不等，仍可上訴。

21歲李男及17歲女友小珍，與林男有感情及債務糾紛，李男情侶與王姓友人、王妻謝女等在2019年11月7日下午先後到林男中市套房住處，在衛浴間以蓮蓬頭及瓦斯罐打林男，還亮出西瓜刀恫嚇簽下108萬元本票，還驚動林男鄰居來反映太吵，一行人轉而強押林男到烏日區1所國小籃球場談判。

王男、李男、謝女與王女等多人抵達現場，拿安全帽給林男戴後，即分持球棒、甩棍及角鋼等輪番毆擊他身體，把他打得傷痕累累，還拿鹽巴塗抹傷口凌虐3小時，警員巡邏到場發現，林男已倒臥昏迷，緊急將他送醫。

林男被打到肝、胰臟各挫傷血腫、損傷，全身多處瘀傷合併橫紋肌溶解症，手及腿部多處撕裂傷，心跳還一度停止，生命垂危，經緊急救治才逐漸恢復。

事後，林男餘悸猶存地說，眾人拿球棒、甩棍及角鋼等器械打他頭部及身體，連球棒都打到斷成兩截，王女打他巴掌30多下、甩棍打腳20多下，他被打到牙齒斷裂、昏迷，他說：「要不是警察及時發現，我會被打死」。

李男及王男、謝女均坦承傷害及妨害自由，但否認重傷為未遂，辯稱，只是要教訓林男。

法官以李男等人與林男並無深仇大恨，眾人下重手持續毆打、凌虐長達3小時，直到警員巡邏發現才停手，林男傷重生命垂危，所幸，送醫救治得宜才未導致重傷害。依恐嚇取財、重傷害未遂及妨害自由等罪，判王男徒刑4年2月；李男8月，得易科罰金；謝女依重傷害未遂罪判2年10月、剝奪他人行動自由罪3月，得易科罰金。