華山割乳分屍魔「可教化」逃死 法醫高大成傻眼判決「令人失望」

華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的私密處後棄屍，但卻獲判無期徒刑定讞， 高女的父親得知判決結果後，氣憤地說政府的態度就是廢死，不管凶手多殘暴，政府已經跟惡魔站在一起了，對此高大成接受《中時新聞網》訪問直嗆先前狂言要出書的兇嫌已無可救藥，嘆此次司法判決令人失望。

針對凶嫌曾出狂言，表示要把殺人歷程出書，高大成痛批真是無可救藥，而站在家屬立場一定是希望凶嫌判死，但法官須衡量很多角度，不排除法官是認為平平都是人，沒權力定他人生死，所以沒判死；高大成也直言，在台灣僅殺1人就被判死刑的機率幾乎是零，過往也不乏出現凶嫌態度不佳，法官仍認為凶嫌可教化而輕判。

高大成指出，法官恐認為凶嫌有性變態傾向，才埋下殺人動機，並非凶嫌十惡不赦，倘若凶嫌並無疾病與任何傾向，僅是因為仇恨就殺人，那判決結果恐會不同；只是若陳嫌有性變態傾向，可能是自小累積出的行為，或許日後送去精神科或醫院矯正，才有機會改正行為，至於台灣的無期徒刑大約是關15年就可假釋出獄。