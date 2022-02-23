前美國貿易談判代表、具有中俄經驗的世界銀行官員Harry Broadman表示，美英歐盟對俄羅斯新的制裁措施，可能促使俄羅斯試圖加深與北京的非美元計價的貿易關係，以規避這些限制。「制裁的問題，特別是涉及俄羅斯的石油生產商，將是系統中的漏洞」。

路透報導，Broadman表示，「中國可能會說，我們將在公開市場上購油，如果是俄羅斯石油，就這樣吧。」

世界銀行和聯合國貿易資料顯示，自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞後實施較輕的制裁以來，中國已成為其最大的出口目的地。

白宮表示，根據拜登當地時間21日簽署的行政命令，俄羅斯金融服務業的任何機構都將是受到進一步制裁的目標，並指出俄羅斯80％以上的日常外匯交易和一半的貿易是以美元進行。

拜登22日宣布首批制裁措施，包括抵制俄國公債，以懲罰俄羅斯向烏東兩個分離地區派遣軍隊。他表示將「採取強有力措施，確保制裁鎖定俄羅斯經濟，而不是損害我們的經濟。」但說起來容易做起來難，因為俄羅斯是世界上石油、天然氣、銅、鋁、鈀和其他重要大宗商品的主要出口國之一。22日，油價創下2014年以來的新高。

英國對五家俄羅斯銀行祭出制裁、凍結普丁親近人士資產等。歐盟限制烏東兩個分離地區與歐盟的進出口貿易、限制俄羅斯政府進入歐盟資本及金融市場與服務等，惟各項制裁仍須所有歐盟會員國確認。