感測元件廠台亞（2340）公布去年度財報，全年每股盈餘2.11元，創二十三年以來新高紀錄，全年毛利率以32.18％創下歷史新高，營益率則以16.45％，寫下歷史次高，其中第四季獲利因營收進入淡季，加上提列損失，致單季獲利呈現年、季雙減，全年獲利仍年增44.17％。

台亞董事會決議將於6月23日召開股東常會，預計通過去年度決算表冊，及盈餘分配案。

根據台亞公布的財報，2021年平均毛利率32.18％，刷新單季新高紀錄，營益率16.45％，為僅次於2006年的歷史次高水準，全年歸屬母公司業主淨利達8.29億元，年增44.17％，每股稅後純益2.11元，為最近二十三年以來新高。

台亞預期，大部分該提列的損失已經在去年提列，財務包袱減輕，2022年營收、獲利可望優於去年。

而台亞轉投資的積亞半導體在投資進度上也有新進展，積亞半導體將砸下30億元進入新竹科學園區，預計沿用台亞的廠房，30億元將分二年全數投資在生產設備上，預計明年初開始送樣給客戶。

根據積亞半導體申請的文件，主要產品為碳化矽功率元件（MOSFETSBD on SiC）跟矽基功率元件（MOSFETFRED on Si） 。

由於台亞本身將強攻車用感測元件，2021年財報出爐之後，台亞不排除申請改掛半導體類股。