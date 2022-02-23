民眾黨台北市議員擬參選人黃瀞瑩和楊寶禎因為在臉書討論「大菊為重」，遭綠營從上到下砲轟。楊寶楨22日表示，張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到自己嘴裡，還說自己和黃瀞瑩是「殘破的花瓶」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯23日表示，她要提醒這些媒體人或網友自己要注意發言尺度，搞不好哪一次就被告「公然侮辱」了。

網友討論徐巧芯外貌。(圖/翻攝自 東森新聞 關鍵時刻Youtube頻道)

徐巧芯23日在臉書發文稱，關於長相、性別的羞辱，最近討論的很熱烈。其實這幾年自己也常常深受其害，什麼大餅臉（我這是滿滿的膠原蛋白好嗎），每天都會看到討厭我的人罵好幾次。但基本上對這方面自己一直滿厚臉皮的，還會評論一下別人嘲諷我的內容有沒有梗，如果有的話還會跟大家一起笑。

徐巧芯也PO出一張政論節目截圖稱，這張圖傳了好幾年，連關鍵時刻主持人寶傑哥看到都覺得很好笑拿來調侃我，自己也是怡然自得（他是真的覺得很好笑，那時候還問說可以問我這題嗎，我也是開心的一口答應說當然可以啊這有什麼！）

徐巧芯指出，大家記得我之前說的「芯潮流理念」嗎？其中一條就是「幽默樂觀，保持自信」。畢竟平常自己也很常嘲笑別人，所以有人反過來嘲諷我也是剛好而已，大不了下次再笑回去！在政治圈裡面作為一個公眾人物，有時候用一個「我就爛」的心情，反而是最有自信的表現。

不過，徐巧芯坦言，但這種事不是每個人都可以接受，而且大多數人大概都不能接受，自己算是極少數這麼不在乎別人看法，還能自得其樂的。更何況不對的事就是不對。所以隨口講別人什麼「殘破花瓶」、「老小姐」甚至最近看到滿多更難聽的話的，這些媒體人或網友自己要注意發言尺度，搞不好哪一次就被告公然侮辱了。