香奈兒COCO晶亮水脣膏，白柚（限量），1370元。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒從繽紛的夢境汲取設計靈感，推出「香奈兒珍珠光感限量彩妝系列」，以甜美飽滿的柑橘色調與薰衣草紫妝點妝容，除了妝品，這次也特別推出多款限定商品，讓品牌迷可以收藏。

香奈兒彩妝創意工作室運用色彩專業，在珍珠光感限量彩妝系列以橘色與紫色作為亮點，並選擇香奈兒女士鍾愛的白色山茶花重新演繹品牌經典符碼，將此作為「香奈兒山茶花立體亮采盤」創作繆思，山茶花成為妝品上的浮雕圖騰，點綴定妝光燦蜜粉，粉體為略帶粉紅的細緻米色調，可用於顴骨上方、內眼角、鼻樑、眉骨下方，或輕掃全臉，以時尚自然的精緻光芒定妝同時打亮臉龐，煥發天生好膚質，成為此系列的點睛之作。

香奈兒山茶花立體亮采盤（限量），2630元。（香奈兒提供）

香奈兒四色眼影，夢境（限量），2380元。（香奈兒提供）

「香奈兒珍珠亮采筆」可以一筆多用，可塗抹於整個上眼瞼、單獨使用，也可以搭配「香奈兒四色眼影」使用，疊擦在眼角部位。除了眼妝精彩，脣色也特別推出薰衣草紫藕色的護色脣膏「香奈兒 COCO 晶亮水脣膏（白柚）」，可疊擦增添閃亮質感；另有番茄紅的「紅櫻桃」以及棕紅色的「石榴」色選；「香奈兒超炫耀絲絨脣露」則發表「海鹽奶油」與「梅漬番茄」色調，可用指腹沾取使用創造自然妝效。

香奈兒珍珠亮采筆，金箔（限量），1270元。（香奈兒提供）