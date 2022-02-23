台中市政府民政局於23日舉行兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，今年共表揚23名績優役政人員及替代役男；台中市北區公所人文課書記呂瑞遠，今年榮獲績優役政人員並接受表揚，北區公所指出，呂平日對於役政業務，相當認真努力，並提供市民更優質、便捷的役政服務，肯定呂對役政的用心付出。

呂瑞遠績優表現包括，2020年後備軍人資料清查業務，獲國防部核定為績優役政單位，並獲頒績優獎章；積極辦理替代役男申請及徵集業務、服兵役役男家屬生活扶助申請及核定、戶役政資訊系統管理稽核作業、退伍傷殘軍人3節與生活慰助、在營軍人傷殘死亡處理及慰助；主動協助役男辦理各項役政業務，維護其權益。

台中市北區公所表示，3月1日就是兵役節，北區公所以落實「政府關心、役男安心、家屬放心」為役政核心價值，推動役政工作，將精進役政業務，以創新作為迎接挑戰。持續以愛心、服務的信念，為社會的和諧與國家的進步努力，邁向「幸福台中、新好役政」的願景。

台中市民政局今日舉行兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，除肯定役政同仁的用心付出、克盡職責，公開表揚台中市各區公所役政業務同仁，副市長陳子敬出席表示，恭喜受獎的績優役政人員，也期許役政工作會持續用心，讓服役同仁能夠安心，讓家屬放心。