中鋼23日公布一波人事異動名單，伴隨業務部門助理副總黃凱民將於2月底榮退，為因應職務變動，該公司調整相關一級主管職務，新任人事將於3月1日起生效。

該項人事異動，包括一、營業銷售處處長李文周升任業務部門助理副總經理；二、原業務部門專案副處長李家丞自中龍鋼鐵股份有限公司歸建，調任營業銷售處副處長並代理處長職務。

三、營業銷售處銷售第一組組長李政謀升任業務部門專案副處長，並派任中龍鋼鐵接任業務副總一職。

四、營業銷售處銷售第四組組長林永森調任第一組組長。

五、營業銷售處銷售第四組副組長林岳德升任該組代理組長。

六、營業銷售處銷售第五組副組長趙立言調任第四組副組長。

七、營業銷售處銷售第五組管理師朱乃迪調升第五組副組長。

八、營業管理處國內市研二組管理師蘇賢修升任該組副組長。

另外，中鋼總經理室特別助理曾晞儒派任子公司中欣開發，傳擬接任董事長職務。