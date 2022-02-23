金大建築系著重理論與實踐的結合，厚植學生的專業實力。（金大提供）

金大建築系以培養融合地域文化與當代思潮、理論與實務兼具的一流建築人才為目標。（金大提供）

金大建築系在5年的扎實課程與實務中，訓練學生設計創新、文資修復、實務實踐、永續整合與環境規畫等能力。（金大提供）

金大建築系每年畢業生約僅30餘人，均能擁有厚實專業基礎，且普遍獲得業界好評。（金大提供）

國立金門大學建築學系3名校友高中建築師，母校師生與有榮焉，祝福他們在未來專業實踐生涯中，繼續發光發熱。

金大表示，考選部公布的110年專門職業及技術人員高等考試建築師榜單中，該校建築學系表現傑出，今年已知有3位校友考取建築師，表現十分亮眼。

校方說明，110年全國報考人數4093人，錄取287人，錄取率僅7％，金大錄取建築師高考的校友是曹慧堃、容健浩、吳佳壎等3人，他們平時在校的學習表現優異，此次高中建築師執照，該系和全校師生都與有榮焉，也相當振奮。

金大校長陳建民表示，該校建築學系以培養融合地域文化與當代思潮、理論與實務兼具的一流建築人才為目標，在5年的扎實課程與實務中，訓練學生設計創新、文資修復、實務實踐、永續整合與環境規畫等能力。陳建民對該系校友優異的表現深表肯定與嘉勉，未來將邀請他們返校分享考試經驗給學弟妹，也期盼每位同學都可以在金大實現人生理想。

金大建築學系主任張旭福也指出，該系對建築師國家級證照考試的「逐科及格制」，除針對各考試科目知識體系安排系統化的必修學科、逐步進階學習，並在專題操作型的設計課程，引進大量具備專業實務經驗的業界建築師外；所有必修學科均由專任教師擔任授課，以建築設計、建築實務、設計研究議題與工作坊方式，常態性地與各建築學系、機構交流，望使學生能儘早掌握國際之學習趨勢。

張旭福進一步表示，該系每年畢業生約僅30餘人，均能擁有厚實專業基礎，且普遍獲得業界好評。今年國家考試的優秀表現，特別要感謝師長平時的認真教導，以及同學們的勤奮學習。