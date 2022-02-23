澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，俄羅斯入侵烏克蘭行動「不合理、無端滋事、不可接受」，因此宣布對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的8名安全顧問實施制裁。

法新社報導，莫里森痛批普丁決定下令派兵到烏克蘭東部親俄分離主義分子控制的兩個地區，並宣布一系列制裁，呼應其他美國盟友採取的類似措施。

俄羅斯聯邦安全會議的8名成員將面臨旅行禁令等制裁，與軍方有關的俄羅斯銀行也是被鎖定的目標。

莫里森說：「他們的作為就像暴徒和惡霸一樣。」他預言「未來24小時內」可能會有全面入侵行動。

澳洲是國際情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，聯盟另外4個成員為美國、英國、加拿大和紐西蘭。

莫里森說：「澳洲人永遠會挺身對抗惡霸，我們將會對抗俄羅斯。」

莫里森也宣布，將加快處理約430名烏克蘭人申請入境澳洲簽證。