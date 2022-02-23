運勢命理網站「知命命理」分析，如果寶寶的眼睛炯炯有神、額頭飽滿、唇紅齒白、耳朵大而飽滿，臉型屬於國字臉，這樣的孩子天生注定福氣滿滿，若肯努力必能闖出一片天。

▍1.眼睛炯炯有神

一般認為眼睛是心靈的窗戶，炯炯有神的雙眼，會讓人不自覺被吸引。從面相觀點來看，充滿神采的眼睛，是一種有福氣的表現，一般眼睛有神的人，都是比較聰明的。

▍2.額頭飽滿

額頭是否飽滿，非常影響臉部的整體視覺，從命理角度來看，前額飽滿，是福壽、福祿的表現，擁有這樣面相的小孩事業運、健康運都非常順遂。

▍3.唇紅齒白

嘴唇紅潤、牙齒白皙，不僅看起來非常減齡，也是健康的象徵。對於小孩子來說，唇紅齒白，更是象徵著寶寶身體健康，氣血通暢。身體健康，無病痛，本身就是上天賜予的好福氣。

▍4.耳朵大，耳垂飽滿

從面相觀點來看，耳朵通常與智慧有關連，耳朵大的寶寶，一般會被認為比較聰明機智，耳垂飽滿的寶寶，一般認為長大後會學業有成，額頭飽滿、耳垂大，更是長壽的象徵。

▍5.國字臉

福祿、福壽配上國字臉，那更是有福氣的象徵。從命理角度來看，認為國字臉的孩子有福氣，長大後事業有成，有望當大老闆，是福祿相。國字臉的人，給人一種正直堅強又沉穩的感覺，屬於上等面相，而尖嘴猴腮一般都會給人陰險、不正直的感覺。

光有「福氣相」並不是就意味著萬事大吉，後天的努力也是非常重要的，如果寶寶天生就具有「福氣相」，又願意努力打拚，將能擁有一帆風順的人生，學業、事業上都有所成就。

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