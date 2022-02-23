基隆市基金二、三路雙向各2車道，每逢假日、連假期間出現壅塞情形，為有效紓解車流，警察局將於2月26日至28日，每日下午4時至晚上8時試辦彈性調撥車道。
基隆市警察局交通警察隊表示，調撥路段為萬里往基隆方向（東行），起點於基金三路新加坡社區路口至基金二路5號前，長度約1260公尺。
交通隊呼籲，實施調撥車道兩側禁止違規停車，將加派機巡警力勸離及取締，另車輛行駛調撥車道務必遵守現場警察人員指揮，請開啟大燈注意安全、禁止臨停及轉向，以維護行車安全及順暢。
基隆市基金二、三路雙向各2車道，每逢假日、連假期間出現壅塞情形，為有效紓解車流，警察局將於2月26日至28日，每日下午4時至晚上8時試辦彈性調撥車道。
基隆市警察局交通警察隊表示，調撥路段為萬里往基隆方向（東行），起點於基金三路新加坡社區路口至基金二路5號前，長度約1260公尺。
交通隊呼籲，實施調撥車道兩側禁止違規停車，將加派機巡警力勸離及取締，另車輛行駛調撥車道務必遵守現場警察人員指揮，請開啟大燈注意安全、禁止臨停及轉向，以維護行車安全及順暢。
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