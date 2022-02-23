王碩瀚與17人氣LIVER響應國際反霸凌日。（17LIVE提供）

粉紅有力量，17LIVE勇敢制霸！因應今（23日）為今年的「Pink Shirt Day國際反霸凌日」，17LIVE於當天邀請人氣鮮肉男神王碩瀚及17LIVER巴特先生、祐祐、糖糖兒，一起穿上「17LIVE反霸凌粉紅T」連線開播，討論各自近期觀察到的反霸凌風氣，並分享自身或周邊友人受到霸凌的事件，呼籲大家要「17勇敢制霸」。

外表帥氣陽光的新生代男星王碩瀚參與這次「Pink Shirt Day國際反霸凌日」特別在今晚9點半開播，與17人氣LIVER巴特先生、祐祐、糖糖兒都穿上粉紅T連線開播，4人將和粉絲線上即時互動聊霸凌，更將建議若遇到霸凌事件該如何解決、如何排解負面情緒建立自信或尋求幫助等，呼籲大家「17勇敢制霸」，勇敢拒絕任何霸凌行為的發生，建立健康良好的網路社會環境。

近期17LIVE上直播表現活躍的繪畫LIVER們 ，也積極響應17LIVE推廣反霸凌的畫展「17勇敢制霸特展」，展覽地點在17LIVE大樓一樓的17LIVE 2A Gallery，展期2／15-3／4，這次共有13位繪畫類17LIVER參與以反霸凌為題進行創作，以各自擅長的繪畫風格融入自身對反霸凌的獨特觀點及視角呈現的創作相當多元。

而思玄SiXuan的作品取名「沒有殺手，停止霸凌」，坦言「曾經我也是被霸凌的孩子之一，這幾年因此而生病了，我才知言語的力量那麼強大，足以活活殺死人」，大藝術家Andy的作品「星星的眼淚」，優雅呈現「每個人都是獨一無二的，成長過程中難免遭遇挫折，流過的眼淚猶如夜空星星閃爍，卻也讓自己成長為最耀眼的一顆星。」