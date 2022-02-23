多數幼稚園會出畫圖或摺紙的作業，藉此激發孩子的創造力，一名爸爸分享，就讀幼稚園的兒子說要交摺紙作業，希望他能折哥吉拉和基多拉，結果他卯足全力完成了兒子的心願，還意外神還原電影《哥吉拉2：怪獸之王》的經典打鬥場景，讓網友嘆為觀止，「太強了啦，請收下我的膝蓋」。

一名爸爸在臉書社團《爆廢公社》發文表示，就讀幼稚園的兒子說學校要交摺紙作業，希望他能折一隻哥吉拉，順便再折一隻基多拉讓他帶去學校，為了達成孩子的心願，他卯如全力、耗費多時，終於完成了摺紙哥吉拉和基多拉。

從照片可見，這位爸爸的摺紙技術相當專業，不僅將怪物的翅膀紋理、背脊弧度，甚至爪子的角度都折得唯妙唯肖，連基多拉三顆頭的表情都略有不同，讓網友嘆為觀止。他也補充道，為了折基多拉的三顆頭，他花了比折哥吉拉長三倍的時間，「搞到眼睛都快瞎了」。

照片曝光後，短短6小時就吸引了上萬人按讚，不少網友留言直呼，「這專業級的吧，好厲害」、「太強了啦，請收下我的膝蓋」、「這樣要別人的家長怎麼活啦」、「果然大神來自於民間」、「你摺紙系的嗎」、「關於摺紙，飛機已經是我的極限」、「求後續老師和同學家長的反應」。

不過也有家長認為，孩子的作業不應該由家長一手包辦，「到底是你兒子的作業還是你的作業」、「結果幼稚園作業都變成家長比拼作業」、「摺紙作業是給幼稚園的孩子訓練手指靈活和力道細節，不是為了訓練家長，要做藝術品至少也要讓孩子動手參與」。

摺紙基多拉細節曝光，三顆頭的表情都不同。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

摺紙哥吉拉細節曝光，背脊是用一張紙摺出來的。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）