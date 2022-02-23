富商巨賈雲集、消費實力驚人的台北市迪化街，有錢人特別多，一出手就是「億來億去」的！尤其在房市，最近出現新「亮點」，弘千建設在耗時14年整合、都更後，將罕見打造一棟30樓高的鋼骨住宅摩天樓「大承」，總銷達70億元，去年11月開始進場銷售，預計2022年「329檔期」將進入強銷，可望成為房市第一季指標。

今（23）日弘千建設、甲桂林廣告舉辦金虎年迎春餐會，暢談房市趨勢和弘千建設最新力作「大承」的規劃理念。

弘千建設總經理洪聖哲表示，「大承」歷經14年的都更整合，再加上近期將正式動工興建，預計施工時間要4年，加起來總共耗時18年，預計要2026年才完工，其實背後背負著承傳歷史和文化的責任，當初申請都更案時，官方也注意到這個案子，光是建築立面就修改了很多次；雖然會有點辛苦，不過還是希望完工落成後對住戶對市容和歷史承傳都是完美的。

甲桂林廣告董事長曹瑞濱表示，甲桂林在自該案都更申請時即參與規劃和設計，對於在地文化、歷史、美學，都相當喜歡，畢竟大稻埕是一個有歷史、有故事、有價值的獨特商圈，因此在建築規劃設計上，要求建築師必須融入在地特色。

曹瑞濱表示，目前銷售迄今，區外、在地客，各占一半，最年輕已購戶，有台北東區20多歲年輕人，最年長、有90幾歲，在此購屋置產給二代和三代，主要以50～60歲為主，還有不少年輕富二代。

弘千建設多年來持續耕耘台北，多年來也寫下不少國內建築業界的先河，包括921大地震之前就砸下重本以SRC鋼骨結構蓋房子、納莉颱風之前就比照台北捷運在大樓門口設置防水閘門等；多年前代表作「臨沂雙璽」，轟動豪宅市場。

弘千建設最近的最新力作，為南京西路的「大承」，重金與日本營建集團巨擘鹿島建設集團的中鹿營造投資設立的中鹿開發，攜手合作，擔任投資興建；基地原址大部分為中和紡織大樓，歷經十年整合後終於完成都更重建計劃。其間，還碰到中和紡織大樓在市府現場察勘後，列入文資，並建議保留建物立面、還有頂樓屋頂，以承傳其都更改建的歷史價值和意象。

因此未來正式動工後，營建團隊將把原本建築立面切割為12塊，再於都更改建時一一拼接回去。也因此，案名「大承」取其承傳文化記憶的意義。

「大承」基地面積766坪，將興建為地上30樓、地下5層的住宅大樓，規劃主力坪數和房型為65坪3房、73坪4房，總銷達70億元。

洪聖哲表示，未來弘千建設將以都更案、大型重劃區開發案為主力，目前在雙北市、台中，都有開發案在規劃中，較有進度的是台北市忠孝東路二段都更案，希望在2022年送件申請。

另外，「大承」接待中心也預計在本周六26日，於現場舉辦新銳藝術家洪郁雯銅線編織藝術茶會，由甲桂林廣告董事長曹瑞濱與洪郁雯對談。