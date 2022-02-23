去年台灣對大陸的貿易順差高達1716億美元，而台灣去年整體貿易順差不過654億美元，換言之，若扣掉對大陸的順差，台灣經濟賴以生存的國際貿易，就要反轉成逆差。

1716億美元的對大陸順差，就是大陸台商替台灣賺來的財富，但民進黨政府又是怎麼對待大陸台商？

不久前，長沙台商會長林懷只是協助台商返鄉，就被法院以「賄選罪」一審判決3年10個月，海貿會會長高孔廉指出，林懷案反映出民進黨對大陸台商的定位，再證諸綠營名嘴的言論，可以發現民進黨是將大陸台商視為「敵人」、「淘空台灣」。

高孔廉引用台商圈的流行語「台商是動物，政客是植物」指出，企業跟政黨最大的不同是，企業要生存就必須像動物一樣，到處找出路、找商機，但政黨只要管周邊、顧選票就行；台商到大陸及國際市場投資，對台灣是有利的，可以延伸台灣在大陸，乃至國際的影響力。

高孔廉不理解，民進黨為何要敵視大陸台商，特別大陸台商會？台商喜歡到大陸投資，是因為大陸語言、生活相近，而台商在當地人生地不熟，需要組織，也就是台商會來團結互助；而在大陸，成立台商會是要得到大陸政府的同意，平常活動也必須跟大陸政府打交道。

大陸台商會要辦活動有時也會接受當地政府的補助，就像台商許多公協會也會接受政府補助，高孔廉不解，為何大陸台商會接受大陸政府補助，就有問題、要被質疑？

在大陸台商會辦活動時，有人喊「某某人當選」，就有「支持特定候選人」的嫌疑，高孔廉反問，台灣一些接受政府補助的工商協會在選舉期間，也會有人在活動現場喊「凍蒜」、「凍蒜」，怎麼不見有檢察官去調查？

不管過去大交流時代，還是目前大對抗時代，台商在大陸發生急難，唯一可以求助的組織就是台商會；據國台辦官員透露，曾經住過救助場所的台商(台流)達到2萬人次。

2020年2月，在湖北封城期間，一名台胞孩子罹患白血病快斷藥，還是荊門台商會簡會長開了500多公里的車，到河南拿藥，才救了孩子一命。時任海基會祕書長姚人多還在臉書上寫到：「剛剛，荊門台商協會的簡會長，已經成功把針劑交到孩子母親手中。這個千里送藥的計畫能夠辦得到，要感謝很多人的努力，尤其是那些台商會長們。」

姚人多寫到，「湖南長沙的飛機停飛之後，我們詢問簡會長，能不能到河南鄭州幫小孩拿藥。鄭州跟荊門有500多公里，簡會長知道情況後說，如果需要，跑一趟鄭州我也可以。」

高孔廉指出，民進黨政府需要協助的時候，台商會幹部伸出援手，但是當台商在大陸出事時，政府有伸出援手嗎？現在還有台商會幹部因為服務台商而在台灣惹上官司。

大陸台商在台灣被民進黨汙名化，在大陸的日子也越來越難過。高孔廉指出，缺工、缺料、缺電，在大陸已經成為新常態；一家有4萬名工人的大陸台商工廠一年員工流動率高達120%，還有台商工廠高達150%；為了招工，台商工廠還獎勵介紹一名新工人可以獲發6000元人民幣獎金。

不但缺工，在「共同富裕」的政策下，大陸各地政府每年給工人加薪(調高基本工資)，一家台商印刷電路板廠，有4萬名工人，其中包括600名台幹，他們的工資跟大陸同級幹部相同，由此可見大陸的工資水準已經跟台灣平級了。

即使回台投資，台商也會遇到問題，特別是行政效率的問題。

已故海基會董事長江丙坤常講一個故事：台商在花蓮投資「理想大地渡假飯店」，在動工前光是相關申請書就蓋了200多個公章，為這個建案設計的外國設計師，他的另一個建案在其他國家早就完工營運了。這就是可悲的「台灣速度」！

最近，高孔廉遇到一位大陸台商，他在大陸和高雄同時設廠，大陸廠早就完工生產，但高雄廠蓋了3年，到現在都尚未完工。高孔廉感嘆，民進黨政府要大陸台商回台投資，但台灣的行政效率至今還是遠不及大陸。